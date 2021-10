Giovanna Ewbank - Reprodução

Publicado 01/10/2021 12:50

Rio - Personificação da beleza, Giovanna Ewbank resolveu roubar o fôlego de seus seguidores com uma sequência de fotos postada nas redes sociais. Com um look de oncinha, a apresentadora sensualizou para as fotos e ainda brincou sobre o 'tema' da roupa. "Olha ela toda selvagem elaaaaa", escreveu na legenda.

fotogaleria

Nos comentários, por sua vez, não faltaram elogios a Gio. "Deusa", elogiaram os seguidores. "Maravilhosa demais", disse outra fã.

Confira a publicação: