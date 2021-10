Monique Amin - Reprodução Internet

Publicado 01/10/2021 08:23 | Atualizado 01/10/2021 08:33

Rio - Em meio as acusações contra Nego do Borel em "A Fazenda", as discussões sobre violência sexual nos realties voltou a tona. A ex-BBB Monique Amin comentou sobre o suposto estupro que viveu durante o "BBB 12" em participação no programa "Salve", na Twitch.

"Eu tive que fazer contratos pedindo para as pessoas não falarem sobre isso. Eu saí como a errada, as pessoas diziam que eu tirei dinheiro da Globo. Saiu um funk na época, e virou meu funk para as pessoas. Pessoas debocharam, tiraram sarro da minha cara. Eu acabei ficando quieta e preferi que as pessoas esquecessem. Tive medo e preferi ficar calada", disse Monique Amin.

A ex-BBB chorou ao comentar o impacto do que aconteceu em sua família. "Esse assunto era muito obscuro. Não era um tema falado. Hoje falamos sobre isso e minha mãe fica impressionada por hoje ser aberto. Na minha época foi muito difícil, eu não sabia como me posicionar. Eu tinha medo do que iam pensar porque bebi. O que vão fazer se eu acusar ele? Minha mãe quase foi lá para me tirar do programa. Ela não sabia o que eu estava passando, se eu estava sendo induzida", relembrou.

O inquérito de investigação contra Daniel Echaniz foi arquivado em março de 2012, meses após o ocorrido. "O acusado foi eliminado (do 'BBB'), mas ninguém poderia falar sobre isso lá dentro. Ficou uma dúvida sobre o que aconteceu com ele, só eu sabia. As coisas não foram claras para todos. Eu fiquei com muito medo. Eu achei que poderia ser a errada por beber. Quis inocentar e não fui adiante com isso na época. Foi muito complicado", finalizou.