Publicado 30/09/2021 20:22

Rio - Gracyanne Barbosa fez a temperatura subir ao publicar uma foto nua no Instagram, na última quarta-feira. Na imagem, o corpão sarado da musa fitness chamou a atenção dos internautas. "Gostosa", destacou Jojo Todynho. Os fãs da esposa de Belo também não pouparam elogios a ela. "Perfeita" e "Linda" foram alguns comentários.

Na legenda, ela publicou uma mensagem motivacional. "O não que recebemos, as derrotas e os obstáculos, nos servem de aprendizado, nos ensinam a ser pessoas melhores, a acreditar em nós mesmos e seguir sempre em frente. As vezes o desânimo chega, o cansaço bate, a incerteza tenta chegar, mas temos que continuar firmes no nosso propósito e buscar, aquilo que acreditamos. Eu escolhi acreditar em mim, seguir, tentar e jamais desistir e vocês? Me contem".