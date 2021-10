Nego do Borel - reprodução de vídeo

Publicado 30/09/2021 19:39

Rio - Nego do Borel parece já ter superado a expulsão de 'A Fazenda 13', da Record. Na tarde desta quinta-feira, dia 30, o cantor curtiu um passeio de barco com os amigos, no Rio de Janeiro, com direito a churrasco, cerveja e muita música.



Nego do Borel foi expulso do reality da Record TV após ser acusado na web de ter estuprado a peoa Dayane Mello, que está na roça desta quinta-feira (30). No caminho para o churrasco, Nego comentou sua participação no reality. "Vocês gostaram de 'A Fazenda'? Botei para f*d*er lá", disse o cantor aos risos. "O Gui Araújo é o maior otário", respondeu um amigo. "Aquele Dynho também é vacilão", ponderou outro.

O funkeiro tentou defender Dynho Alves. "Eu sei que ele se alterou. Eu estava meio ‘embrazado’ no dia seguinte. Para mim eu tinha me alterado mais", completou.

Nego publicou uma série de stories curtindo a tarde. "Que dia lindo. Olha que dia lindo! É tudo no tempo do homem, tá ligado?, completou o cantor, que ainda avisou para a imprensa que não atenderia eles depois do passeio por "não estar em um dia bom".