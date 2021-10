Mariana Rios - Reprodução/Instagram

Mariana RiosReprodução/Instagram

Publicado 30/09/2021 18:11

Rio - Nesta quinta-feira, Mariana Rios compartilhou um trecho da música "Aquarela", canção que faz parte do EP "Basta Sentir Deus", projeto gospel que foi lançado recentemente. Na publicação do Instagram, a cantora e atriz, de 36 anos, falou que a letra foi escrita para o bebê que perdeu em julho de 2020 após um aborto.

"Dizem que quando você tem uma gravidez interrompida, você precisa dar nome ao seu bebezinho e rezar por ele. Eu fiz isso. E essa é minha oração em forma de música pra ele", começou Mariana.

"A última do meu EP 'Basta Sentir Deus'. Espero que através dessas canções vocês tenham sentido paz, alegria e amor. Afinal de contas, todos esses sentimentos fizeram parte de mim ao escrevê-las. Um beijo no coração de cada um", finalizou ela.

"Anjinho está com Deus e acredito que seu espírito retornará, mamãe", escreveu uma seguidora. "Que linda", respondeu outra fã. "Ai, meu Deus, que linda essa letra", elogiou uma terceira.

Mariana esperava o bebê com o então noivo, Lucas Kalil, de quem se separou no final do ano passado..