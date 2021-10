Paolla Oliveira - reprodução do instagram

Paolla Oliveira

Publicado 30/09/2021 21:34 | Atualizado 30/09/2021 21:35

Rio - Paolla Oliveira roubou a cena durante a gravação do programa 'Seleção do Samba', nesta quinta-feira, na Cidade do Samba, no Rio. Com um body vermelho e uma saia verde, que tinha uma fenda poderosa, a atriz exibiu o corpão em forma.

Rainha de bateria da Grande Rio, a loira publicou algumas fotos do look em suas redes sociais. Os cliques foram feitos por Gabriel Farhat.

"Hoje é dia de escolher e celebrar o novo samba-enredo Grande Rio. Aos poucos, com cuidados e responsabilidades, vamos recomeçando a sorrir, a acreditar que é possível um Carnaval 2022. Mas pra isso precisamos de consciência e saúde, então vacinem-se. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais próximos estaremos de pular, cantar, dançar e festejar todos juntos outra vez", escreveu Paolla na legenda.

O programa 'Seleção do Samba', parceria da TV Globo com a Liesa, é apresentado por Luis Roberto e tem comentários de Milton Cunha e Teresa Cristina. A atração vai mostrar a escolha dos sambas-enredo do Carnaval carioca por parte das escolas. O especial terá cinco edições, que irão ao ar a partir do dia 16 de outubro sábados, após o 'Altas Horas'.