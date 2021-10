Luan Santana - Reprodução/Instagram

01/10/2021

Rio - O cantor Mariano, que participou de "A Fazenda 12", revelou em entrevista para Fabíola Gadelha que entregava marmitas na casa de outro cantor, o sertanejo Luan Santana.

Em entrevista ao "Link Podcast", Mariano relembrou a adolescência e o momento em que sua mãe abriu uma "marmitaria" após o pai perder o emprego. O dono do hit "Camaro Amarelo" surpreendeu ao dizer que Luan Santana era seu vizinho.

"O Luan era nosso vizinho nessa mesma época também. O Luan morava na esquina de casa, eu entregava marmita na casa dele todo dia. Era vizinho na mesma rua, a menos de 100 metros", recordou Mariano.

Mariano, que faz dupla com Munhoz, já gravou com Luan Santana em 2014. Luan participou do DVD da dupla "Ao Vivo no Estádio Prudentão" com a faixa "Longe Daqui".