Rio - Alinne Prado contou que foi vítima de abuso sexual aos 13 anos, durante uma entrevista para o programa 'Sensacional', da Rede TV, da última quinta-feira. A apresentadora do 'TV Fama' ainda destacou que o abusador era seu namorado na época: um criminoso do Morro do Dendê, que fica na Zona Norte do Rio.

“É a primeira vez que estou falando disso. Meu primeiro namorado foi o primeiro homem que me olhou. Eu era uma menina, e ele era um cara de 27 anos, gerente de uma boca de fumo. Sofri dele todos os tipos de abuso, fui abusada sexualmente. E só entendi isso muito tempo depois, porque eu pensava que era normal", destacou.

Após ser vítima do abuso, Alinne falou tudo para seu pai. Revoltado, ele foi tirar satisfação com o traficante, mas acabou sendo ameaçado de morte pelo bandido. "Dentro de cada comunidade existe uma lei, funcionam de maneiras diferentes. Quando o meu pai foi buscar uma satisfação, tentando entender o que tinha acontecido, ele foi ameaçado de morte. Foi muito duro para mim e para a minha família inteira também".