Ricky Martin nega procedimentos no rosto - reprodução do instagram

Publicado 01/10/2021 21:18 | Atualizado 01/10/2021 21:20

Rio - Ricky Martin usou seu Instagram, nesta sexta-feira, para negar que fez harmonização facial. É que após dar uma entrevista com o rosto um pouco diferente, fãs acreditaram que ele tivesse se submetido a algum procedimento estético.

"Oi, família. Vim aqui porque vocês estão muito preocupados. Preocupados porque supostamente, eu fiz algo no meu rosto. Não fiz. Eu tenho linhas de expressão, rugas e tenho botox. Fiz poucas coisas no rosto e não tenho nada a esconder. Nesse dia, especial da entrevista, eu vinha tomando muitas vitaminas e tive uma reação que foi toda para o rosto. Simplesmente, eu estava inchado, não estava me sentido mal e aí e eu não quis cancelar a entrevista. Está tudo bem comigo, estou saudável", disse o cantor.

Mais cedo, através do Twitter, o apresentador Marcos Mion deu pitaco sobre o visual do porto-riquenho durante a entrevista. "Meu Deus… acabei de ver uma foto do Ricky Martin com (des)harmonização facial … que triste. Um dos homens mais bonitos de todos os tempos…as pessoas precisam aprender a simplesmente envelhecer e entender que isso é lindo. Faz parte do nosso processo e ponto final".