Publicado 01/10/2021 17:59

Rio - Raissa Barbosa pegou seus seguidores de surpresa ao anunciar que está noiva de Wellington, mais conhecido como Victor Ferraz, nome artístico que adotou como ator pornô. Os dois já estiveram juntos antes da influenciadora ser confinada em "A Fazenda 12" e reataram o relacionamento há um mês. Após o pedido de casamento em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Wellington garantiu que abandonou a carreira nos filmes eróticos.

"Eu e ela sempre tivemos próximos um do outro, nos ajudando. Decidimos ficar juntos, larguei a minha profissão e decidi ficar com ela. Não foi um pedido dela, foi uma decisão minha", contou ao site NaTelinha. De acordo com o portal, atualmente, o ex-ator pornô ajuda Raissa com a produção de conteúdo para as redes sociais e o casal pretende abrir uma loja de moda feminina.

Wellington ainda falou sobre o anel de noivado comprado em Dubai, que impressionou não só a dona mas também os fãs que acompanharam o momento pelos Stories do Instagram. "Aproveitei a oportunidade que íamos almoçar num dos restaurantes mais caros do mundo e fiz essa surpresa para ela. O valor não importa, para mim, o que importa foi ver o sorriso dela, que brilhou muito mais que o brilho da aliança. Isso para mim vale muito mais", declarou.