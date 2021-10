Camila Queiroz comanda a versão brasileira de 'Casamentos às Cegas' - Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2021 16:26

Rio - Camila Queiroz elevou as expectativas dos fãs para a estreia de "Casamento às Cegas Brasil" na Netflix. Nesta sexta-feira (1), a atriz compartilhou alguns cliques dos bastidores do reality show que apresentará ao lado de seu esposo, o ator Klebber Toledo. No Instagram, a artista relembrou a data em que a atração chegará à plataforma de streaming.

fotogaleria

“Outubro chegou e com ele ‘Casamento Às Cegas Brasil’, que estreia dia 6 de outubro, mal posso esperar! Enquanto não posso soltar mais spoilers, vou soltando bastidores dos lookinhos”, escreveu na legenda da publicação. O reality acompanhará homens e mulheres na busca por um parceiro para a vida antes de conhecer seu pretendente cara a cara.

Além da versão brasileira do programa, Camila Queiroz também estará em outra produção da Netflix que estreia em 2022. Em "De Volta aos 15", a atriz de 28 anos divide um papel com Maisa , interpretando a protagonista Anita em sua fase adulta.

Ainda em outubro, a artista também retorna ao seu papel como Angel na segunda temporada de "Verdades Secretas" . Os primeiros vinte capítulos da continuação serão disponibilizados com exclusividade para os assinantes do Globoplay. Em trailer divulgado pelo serviço de streaming, a produtora adianta novas cenas pra lá de sensuais e sequências explosivas.