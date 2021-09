Camila Queiroz e Maisa nas filmagens da nova série da Netflix, ’De Volta aos 15’ - Reprodução/Instagram

Publicado 09/09/2021 14:51

Rio - Camila Queiroz e Maisa deslumbraram os fãs, nesta quinta-feira (9), nas primeiras imagens da nova série original da Netflix, intitulada "De Volta aos 15". De acordo com a plataforma de streaming, as atrizes estiveram em Paris, na França, para encerrar as gravações da comédia adolescente prevista para estrear em 2022.

No Instagram, a Netflix compartilhou alguns cliques tirados nos bastidores das filmagens da série. "Minha série 'De Volta aos 15' com essas pessoas lindas terá um episódio em Paris. A série chega em 2022, mas por enquanto vamos só contemplar estas fotinhos", escreveu a equipe por trás dos perfis do serviço.

Protagonistas da trama, Maisa e Camila fizeram questão de se manifestar nos comentários da publicação. "J'adore, merci patroa!! Foram dias inesquecíveis", declarou Maisa. "AAAAA Oi Tudummm!!", comentou animada a mais velha.

"De Volta aos 15" é a nova série adolescente da Netflix, prevista para ir ao ar em 2022, misturando doses de drama e comédia enquanto aborda temas como autodescoberta e amadurecimento. Na trama, Anita (interpretada por Maisa na fase jovem e por Camila na fase adulta) faz uma viagem no tempo e tenta consertar a vida dos personagens ao seu redor, antes de voltar para sua vida adulta marcada por frustração.

A produção inspirada no livro homônimo de Bruna Vieira ainda conta com João Guilherme, Klara Castanho e Caio Cabral no elenco. Com seis episódios de 40 minutos cada, a série promete muitas risadas, além de reflexões importantes enquanto o público acompanha a jornada de Anita.