Leonardo Vieira e Leandro Fonseca celebram 14 anos de uniãoReprodução

Publicado 01/10/2021 15:38

Rio - O ator Leonardo Vieira usou sua conta no Instagram, nesta sexta-feira (1°), para comemorar o décimo quarto aniversário da união com o marido, Leandro Fonseca.

Na publicação, o ator dividiu com os fãs vários momentos ao lado do amado e dedicou algumas palavras ao marido. "Hoje faz quatorze anos que namoramos. Sempre com muita amor e respeito estamos juntos, vencendo dificuldades e vivendo infinitos momentos de felicidade. Temos muita sorte de termos nos encontrado nessa vida!", se declarou.