Bombou! Eri Johnson reúne timaço de famosos na estreia de sua peça

Rio - Eri Johnson reuniu um verdadeiro time de famosos na estreia de sua peça, "Eri Pinta, Johnson Borda", no teatro D Cultural, no bairro do Itaim, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. Paulo Vilhena chegou acompanhado por sua namorada, Maria Luiza Silveira. Quem também chegou com a namorada, Talita Nogueira, foi o ator Thiago Martins. Antônia Morais, assistiu à peça acompanhada pelo pai, Orlando Morais, e pelo namorado, Paulo Dalagnoli. Também passaram por lá Rodrigo Faro e Vera Viel, Ellen Rocche, Deborah Albuquerque e Bruno, do "Power Couple", e o ex-jogador Dinei.

