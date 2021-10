Lipe Ribeiro e Yá Burihan - Reprodução Instagram

Rio - O relacionamento de Yá Burihan e Lipe Ribeiro ganhou um novo capítulo. Após rumores de que os dois teriam ficado, a influenciadora confirmou, no podcast 'Pod Dar Prado', que ela e o ex tiveram mesmo um 'remember' esta semana.

O casal ficou famoso nacionalmente durante a 'Fazenda', onde Lipe pediu a amada em casamento, em rede nacional. No entanto, após sair do confinamento, o influenciador descobriu que estava sendo traído e terminou a relação também de forma midiática.

Agora, meses após o fim do confinamento, os dois voltaram a ficar, mas Yá nega qualquer tipo de volta na relação. "A gente conversou um pouco, ele queria entender algumas coisas. A gente ficou, sim, aqui em São Paulo. Foi uma recaída mesmo. Um problema de bebida, muita cachaça envolvida e está tudo bem.

Ele está no momento dele, se divertindo, e eu no meu. Lavamos a roupa suja, está tudo bem. Não tem possível volta de namoro. Tem muita mágoa, ele ainda não aceitou tudo que aconteceu. Eu já virei a página. Acho que todo mundo erra, mas também não julgo. Não tem possibilidade de volta", disse a influenciadora.