Fabíola Gadelha anuncia gravidez nas redes sociais e no ’Balanço Geral’Reprodução Internet

Publicado 01/10/2021 09:28 | Atualizado 01/10/2021 09:37

Rio - A apresentadora Fabíola Gadelha, de 41 anos, anunciou durante o "Balanço Geral", na tarde desta quinta-feira, que está esperando seu terceiro filho. Fabíola é casada desde 2018 com o cirurgião dentista Bruno Amaral. Ela já tem dois filhos, Adrian e Adriel.

A revelação foi feita no quadro "A Hora da Venenosa". "É um prazer dar essa notícia, estamos muito felizes, era algo que a gente planejava futuramente, mas aconteceu, e a gente ficou muito feliz. Os planos não são nossos, são de Deus", disse a jornalista.

"Vinte anos depois, a arraia engravida de novo. Ainda não sabemos se é um arraiozinha ou uma arraiazinha. Por isso que eu estou mais tempo em casa, estarei afastada do trabalho presencial até 31 de dezembro, cuidando dessa nova missão. Estamos muito felizes", completou.

A apresentadora também brincou sobre o sexo do bebê no Instagram. "Grávidos e impactados para uma nova história que Deus nos confiou!!! Esta nave anuncia sua chegada, vem aí a explosão de amor do nosso ninho. Agora que dividi essa alegria com vocês, quero palpites! É arraiozinho ou arraiazinha?", perguntou.