Britney Spears posa completamente nua um dia após pai ser suspenso de sua tutela - Reprodução

Publicado 01/10/2021 07:51 | Atualizado 01/10/2021 07:58

Rio - Britney Spears, de 39 anos, posou completamente nua nesta quinta-feira durante uma viagem com o namorado, Sam Asghari. "Se divertir no Pacífico nunca machucou ninguém", escreveu Britney na legenda das imagens, publicadas no Instagram.

Britney está feliz da vida já que seu pai, Jamie Spears, foi retirado da tutela que controla sua vida há 13 anos. Ainda assim, Britney ainda é tutelada do contador público John Zabel. Ele ficará responsável pela vida financeira da cantora até o final de 2021.

Nesta quinta, o advogado de Jamie Spears afirmou que houve um erro. "Tais fatos tornam o resultado da audiência de ontem ainda mais decepcionante e, honestamente, uma perda para Britney. Respeitosamente, o tribunal errou ao suspender o sr. Spears e colocar um estranho em seu lugar para administrar a propriedade dela e estender a mesma tutela que Britney implorou ao tribunal que fosse encerrada", disse.