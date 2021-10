Andressa Urach e Thiago Lopes - Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2021

"Saibam que, se eu for internada, isso é uma injustiça, porque estou grávida. É triste, não queria que fosse assim, ele é pai do meu filho e tenho um carinho e respeito muito grande por ele. Infelizmente, tá acabando desta maneira", disse Urach no "A Tarde é Sua" desta quinta-feira (30).

A ex-A Fazenda ainda acrescentou que Thiago não aceitou o término do relacionamento e garantiu que está grávida. "Ele é um oficial de justiça e está fazendo uma ação pedindo para que eu seja internada em uma clínica psiquiátrica, porque ele tá me acusando de ter abortado o nenezinho. É mentira, não abortei e estou grávida", declarou.