Andressa Urach e Thiago Lopes - Reprodução

Andressa Urach e Thiago LopesReprodução

Publicado 30/09/2021 17:07 | Atualizado 30/09/2021 17:07

Rio - Ex-marido de Andressa Urach, Thiago Lopes voltou a usar seu Instagram Stories, nesta quinta-feira, para falar sobre o término de seu relacionamento com a modelo. O empresário negou que a loira vivia em um relacionamento abusivo.

fotogaleria

"Eu que incentivava ela a fazer as unhas, a se vestir do jeito que está se vestindo. Sempre quis que ela fosse independente. Eu era o maior incentivador dela para a criação da loja online e do salão, mas a Andressa nunca termina o que inicia. Os merchans eram negociados por mim para Andressa. O dinheiro sempre caiu na conta dela. Nunca faltou”, contou.

Thiago também disse que ajudou Urach a organizar sua vida. "Quando eu conheci a Andressa, a vida dela estava totalmente desorganizada. Carro com o IPVA sem pagar, inúmeras multas, carro sem revisão, título de eleitor cancelado, dívidas com cartões de créditos, passaporte do Arthur vencido...Não tinham hábitos de higiene bucal. Paguei o IPVA, as multas, fiz revisão do carro dela...Hoje, ela está sem dívida alguma no cartão graças ao controle financeiro que eu orientei", destacou ele, que garantiu que o plano de saúde de Urach e do filho, Arthur, estão ativos.



O empresário ainda continuou se defendendo: “Nunca a agredi verbal ou fisicamente. Quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais improvável de praticar tais atos! [...] Ensinava a Andressa a escrever e falar corretamente”, disse.



Por fim, Thiago alfinetou a ex: "Ela sempre teve opções na vida, sempre teve pessoas genuínas dispostas a ajudá-la, mas escolheu o pior caminho. Sim, ela escolheu. Não era o único caminho".

Juntos de novo?

Na manhã desta quinta-feira, Lopes publicou uma foto com Andressa e afirmou que os dois estavam tendo uma conversa decisiva. No entanto, negou uma possível reconciliação. “Não ficaremos juntos. Prestarei todo auxílio que ela precisar”, garantiu.