Lexa participa do Seleção do SambaDivulgação

Publicado 30/09/2021 16:36 | Atualizado 30/09/2021 16:37

Rio - Rainha de bateria da Unidos da Tijuca, Lexa participou da gravação do programa 'Seleção do Samba', parceria da TV Globo com a Liesa, apresentado por Luis Roberto e com comentários de Milton Cunha e Teresa Cristina, nesta quinta-feira, na Cidade do Samba.

Para a atração, a cantora escolheu um look bem curtinho, com recortes e pedrarias. Ela, claro, deu um show de samba no pé e arrancou elogios de Milton Cunha. "Melhor rainha de bateria que passou por aqui", avaliou ele.



A Unidos da Tijuca escolheu seu samba para o carnaval de 2022 durante a gravação. A atração vai mostrar a escolha dos sambas-enredo do Carnaval carioca por parte das escolas. O especial terá cinco edições, que irão ao ar a partir do dia 16 de outubro sábados, após o 'Altas Horas'.