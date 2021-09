Eduardo e Marcos Carvalho seriam os responsáveis pela nova temporada de ’Malhação’ - Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2021 14:32 | Atualizado 30/09/2021 14:33

Rio - Após a Globo cancelar a próxima temporada de "Malhação" , os autores Eduardo e Marcos Carvalho lamentaram a notícia através de nota divulgada nas redes sociais nesta quinta-feira (30). Os irmãos seriam os responsáveis pela trama inédita, que contaria com elenco formado por mais de 70% de atores negros. Em publicação no Instagram, os dois contam que não pretendiam se manifestar, mas decidiram se posicionar após a repercussão da atitude tomada pela Rede Globo.

"Agradecemos por todas mensagens que recebemos e por aquelas que não recebemos, pois as pessoas ficam na dúvida se é pertinente se manifestar. Por aqui, seguimos serenos e firmes", começam os Irmãos Carvalho, como são conhecidos. Em seguida, os roteiristas falam sobre a inspiração que tiveram para a novela, que teria como enredo principal a história de dois irmãos negros que cresceram em uma favela do Rio de Janeiro.

"Há 3 anos, antes mesmo de definirmos sobre o que seria a história, traçamos uma premissa: precisamos nos ver nela. Queríamos olhar pelo portão, ver as pessoas subindo o morro e pensar: nossos personagens, com seus dramas, poderiam estar subindo essa ladeira. Apresentar isso para milhões virou nosso sonho", diz o texto publicado.

"Mas a vida é desafio e nosso sonho continua. Um sonho que não é só de nós dois, nem só da equipe, nem só do elenco. (...) O sonho da tela da TV ser menos janela e mais espelho. Menos janela pra um Brasil de bairro nobre de Rio ou São Paulo e com cor de Suíça. E mais espelho de nós mesmos, do Brasil real. Um Brasilzão grande e complexo. Cheio de dor e alegria, miséria e irreverência. E cor. Muitas. Todas", declaram Eduardo e Marcos.

Os irmãos continuaram a nota com uma promessa para seu público: "Não temos a pretensão de herdar o anel de bamba dos gigantes que vieram antes de nós. Mas, assim como tantos outros, assumimos a responsabilidade de atender ao pedido final de muitas e muitas gerações: a de não deixar nosso samba morrer. Nem nossos sonhos."

