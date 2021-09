Cena de ’Malhação Sonhos’; projeto inédito de ’Malhação’ foi adiado - Divulgação Globo

Publicado 29/09/2021 15:29

Rio - A assessoria de Comunicação da Globo confirmou, através de nota, que o projeto inédito que estava sendo desenvolvido para "Malhação" foi "adiado". De acordo com a emissora, uma nova grade está sendo formulada para ocupar a programação das tardes.

"O projeto inédito de Malhação que estava sendo produzido foi adiado e uma nova grade de programação para as tardes da Globo está sendo desenvolvida", diz a nota.



Nesta terça-feira, surgiram rumores de que a Globo acabaria com "Malhação" após o fim da atual temporada em exibição, "Malhação Sonhos". A equipe do novo projeto já teria começado a ser informada sobre o cancelamento.

A temporada inédita de "Malhação" estava sendo criada pelos irmãos Eduardo e Marcos Carvalho e contava com o diretor Paulo Silvestrini no comando do elenco. A trama contaria com três protagonistas: duas mulheres e um homem. O elenco seria formado por 70% de atores negros.