Casal aguarda o nascimento do primeiro filho - Reprodução

Casal aguarda o nascimento do primeiro filho Reprodução

Publicado 30/09/2021 13:58

Rio - Thaila Ayala aproveitou o retorno da viagem para Nova York, nos Estados Unidos, para matar a saudade do marido, Renato Goés. A atriz publicou nesta quinta-feira (30), uma imagem sentada no colo do amado.

fotogaleria

"Multiplicando", disse na legenda da foto, em que exibe a barriga do quinto mês de gestação do filho, Francisco. A atriz está junto do amado, no Mato Grosso do Sul, onde Renato Goés está gravando suas cenas do remake de Pantanal.