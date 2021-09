Andressa Urach e Thiago Lopes estão tentando se entender - Reprodução Internet

Andressa Urach e Thiago Lopes estão tentando se entenderReprodução Internet

Publicado 30/09/2021 11:34 | Atualizado 30/09/2021 11:44

Rio - Depois de anunciar a separação e muita polêmica nas redes sociais, Andressa Urach e Thiago Lopes estão tentando resolver a situação juntos. Thiago postou no Instagram uma foto em que aparece ao lado de Andressa. "Estamos nos entendendo", escreveu o marido da modelo. Apesar da trégua, Thiago afirmou que eles vão continuar separados.

fotogaleria

Separação e brigas

Na última sexta-feira, Andressa Urach usou as redes sociais para comunicar que estava se separando de Thiago Lopes. Andressa está esperando um filho do empresário. "Comunicado: eu e me esposo estamos nos separando! Por favor não me façam perguntas, pois não estou bem para falar", disse apenas na ocasião.

Depois, ela e o marido começaram a trocar farpas na internet e os dois apagaram as fotos que tinham juntos em suas respectivas redes sociais. Na última quarta, Andressa postou prints de conversas com Thiago e revelou que ele cancelou o plano de saúde dela e de seu filho mais velho. Na conversa, Andressa também disse que iria voltar a se prostituir.