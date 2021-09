Paolla Oliveira faz sucesso com fãs no aeroporto

Rio - A atriz Paolla Oliveira causou um alvoroço ao desembarcar no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quarta-feira. Ela se preparava para ir até o táxi que a levaria para casa quando foi abordada por vários fãs. Simpática, a atriz posou para fotos com todos eles antes de seguir seu caminho. Quem também desembarcou no Santos Dumont e fez o maior sucesso foi a ex-BBB Juliette Freire.