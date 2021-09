Cleo está em Dubai - reprodução do instagram

Cleo está em Dubaireprodução do instagram

Publicado 29/09/2021 21:22

Rio - Em Dubai, Cleo arrancou suspiros de seus seguidores ao publicar fotos com um maiô pra lá de cavado em suas redes sociais, na noite desta quarta-feira. "Todas as expectativas superadas", escreveu ela na legenda. Ao ver os cliques da filha, Fábio Jr. se rendeu à beleza da atriz e cantora. "Perfeita do pai", comentou.

Durante a tarde, a filha de Glória Pires publicou imagens usando um look que combinava com o hotel que estava hospedada. Com um conjunto coladinho, Cleo exibiu toda sua boa forma.