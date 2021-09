Zé Neto - reprodução do instagram

Zé Neto reprodução do instagram

Publicado 29/09/2021 18:23 | Atualizado 29/09/2021 18:25

Rio - Após Luisa Mell criticar o cantor Zé Neto, que decidiu pagar uma promessa andando mais de mil quilômetros em cima de um burro, o sertanejo se defendeu das críticas da ativista através do Instagram Stories, nesta quarta-feira. Ele explicou que ele utiliza um animal para cada dia da caminhada e que o bicho é bem tratado.

fotogaleria

“Esse aqui é o Márcio, cara que está cuidando dos animais, fora os dois veterinários que estão aqui. A gente fica muito triste, porque tem muita gente que não conhece a cultura e eu sou um dos caras que mais odeia maus tratos aos animais e aqui, a nossa prioridade é o bem-estar do animal”, disse ele, ao mostrar os burros se alimentando.

Zé Neto ainda explicou que o burro consegue andar por uma semana, mas que decidiu usar um animal para casa dia visando o bem estar do bichinho. “Isso é para vocês verem que a gente preza pela saúde do animal. Mas não adianta, porque quem não conhecer, vai meter o pa*”, afirmou ele, que detonou Luisa Mell. “E você, Luisa, cuidado com o que você posta, porque tudo que você está postando cabe um processo gigantesco contra você. Eu não maltrato animal, eu duvido ter animais mais bem tratado do que esses que estão nessa romaria”.

O cantor ainda disse que Luisa "precisa de ajuda” e que vai rezar por ela. “Eu apoio muitas coisas que você faz, mas antes de postar alguma coisa, presta atenção. Esse aqui é um dos animais que está caminhando hoje, vem aqui verificar a saúde dele primeiro para depois você falar merd*”.