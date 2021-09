Ana Maria Braga foi a convidada especial do 'The Masked Singer Brasil' nesta terça-feira (28) - Reprodução/Instagram

Publicado 29/09/2021 16:25

Rio - Ana Maria Braga usou suas redes sociais para falar sobre sua participação no episódio de "The Masked Singer Brasil" exibido na última terça-feira (28). A apresentadora do "Mais Você" compartilhou algumas fotos dos bastidores da atração e não escondeu a felicidade de ser convidada para ajudar os jurados na tarefa de descobrir a identidade dos artistas fantasiados.

“Alguns flashes do The Masked Singer Brasil que foi ao ar ontem! Fui muito bem recebida pela Ivete Sangalo e equipe. Eu amei! Eu amei ser jurada lá tanto quanto estou amando assistir de casa. É cada chute que a gente dá!”, brincou Ana Maria na legenda da publicação no Instagram.

Nesta terça-feira, o reality musical eliminou o Astronauta, revelando Sérgio Loroza por trás da máscara. O artista disputou contra o Jacaré com uma versão de "Gueto", da cantora Iza, e acabou levando a pior no programa que já teve Sidney Magal, Renata Ceribelli e Sandra de Sá entre as celebridades desmascaradas.

