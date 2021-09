Kevinho, Alok e Jottapê - Vans Bumbeers/Netflix

Kevinho, Alok e JottapêVans Bumbeers/Netflix

Publicado 29/09/2021 16:04 | Atualizado 29/09/2021 16:11

Rio - Kevinho e Alok fazem participação especial na série 'Sintonia', exibida pela Netflix, que estreia a segunda parte no dia 27 de outubro. A obra terá muita emoção e novas histórias e personagens.

"Eu já acompanhava, então fiquei animado com o convite. É gratificante ver o funk conquistar mais espaço a cada dia, fazendo dos sonhos de tanta gente uma realidade e inspirando novos talentos", manifestou-se o DJ, que também assina a produção de uma música inédita.

De acordo com a sinopse divulgada, Christian Malheiros, que faz o Nando, continua com sua missão de ser "patrão" e chefe de família, já Bruna Mascarenhas, atriz que dá vida à Rita, tenta encontrar um bom caminho e proteger suas amizades, enquanto Jottapê, intérprete de Mc Doni, sonha alto com a carreira em ascensão. Reforçam o time nomes como Fanieh, Gabriela Mag, Bruno Gadiol e Marat Descartes.

Idealizada pelo produtor musical KondZilla ao lado de Guilherme Quintella e Felipe Braga, "Sintonia" conta a história de três amigos que cresceram juntos em uma comunidade em São Paulo. Até então inseparáveis, eles começam a se distanciar quando o destino os leva para rumos diferentes. A direção-geral é de KondZilla e a dos episódios é de Johnny Araújo, Daniela Carvalho, Gabriel Zerra e Thiago Eva.