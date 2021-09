Nego do Borel - Reprodução/Instagram

Publicado 29/09/2021 15:41

Rio - Expulso de "A Fazenda 13" após ser acusado de assediar sexualmente a modelo Dayane Mello, Nego do Borel chegou a falar sobre tristeza e depressão com os fãs, mas, nesta quarta-feira, o funkeiro compartilhou um novo pensamento e falou sobre "dar a volta por cima".

"Dê a volta por cima e faça eles perguntarem por que você ainda sorri", escreveu o cantor carioca, que aparece de regata preta e sem sorrir na foto. Nos últimos meses, o funkeiro vem sofrendo acusações de ex-namoradas. O caso mais conhecido é o da influenciadora Duda Reis, que o acusa de diferentes violações.

Saída de A Fazenda

No último sábado, a Record TV tomou a decisão de expulsar Nego do Borel de "A Fazenda 13" após pressão popular nas redes sociais e, em especial, dos principais anunciantes, que não queriam atrelar suas marcas às atitudes do cantor.

Em comunicado enviado à imprensa, a direção da Record TV confirmou que decidiu pela retirada do Nego do Boreal da competição após apuração criteriosa. "Uma equipe multidisciplinar que cuidou da análise de todo o material gravado, além de aguardar pelo despertar da Dayane e dos demais peões para juntar mais elementos, falas e depoimentos que pudessem amparar a decisão a ser tomada. Além do atendimento psicológico, Dayane passou por uma entrevista completando os elementos primordiais para uma tomada de decisão justa", diz a nota, que ainda revela que "todos os detalhes serão esclarecidos ao publico no programa deste sábado"