Munik NunesReprodução/Instagram

Publicado 29/09/2021 14:00

Rio - Nesta terça-feira, a ex-BBB Munik Nunes aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para compartilhar fotos de biquíni com os seguidores. No Instagram, a vencedora da 16ª edição do reality global posou de frente e de costas, deixando o bumbum em evidência.

"Foto com essa luz porque eu amei", escreveu ela na publicação, que recebeu muitos comentários positivos. "Que mulher!", disse uma fã. "Perfeita", elogiou outra. "É gata que fala?", destacou mais uma.