Andressa Urach - Reprodução/Instagram

Publicado 29/09/2021 12:36 | Atualizado 29/09/2021 13:32

Rio - Andressa Urach pegou os fãs de surpresa ao anunciar que vai voltar a usar "nome de guerra" do início da carreira, quando se apresentava em boates de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos anos 90. Anúncio acontece após ex-Miss Bumbum anunciar separação do marido Thiago Lopes, de quem espera um filho.

fotogaleria

"Aviso: A Ímola voltou! Vejo vocês no Gruta Azul", escreveu a modelo, que usou uma foto bem ousada para comunicar aos fãs que estará na boate e casa de massagem para maiores de 18 anos localizada em Porto Alegre.

Em sua biografia "Morri para Viver", ela contou que o nome Ímola Reis faz referência ao perigoso circuito de Fórmula 1 em que morreu o ex-piloto Ayrton Senna. Esse foi o nome escolhido por ela, nos anos 1990, quando trabalhava em boates do sul do pais.