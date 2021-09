Em postagem de Fábio Porchat, o ator Lúcio Mauro Filho revelou que Christina Rocha foi sua professora - Reprodução

Em postagem de Fábio Porchat, o ator Lúcio Mauro Filho revelou que Christina Rocha foi sua professoraReprodução

Publicado 29/09/2021 11:37 | Atualizado 29/09/2021 11:58

Rio - O ator Lúcio Mauro Filho surpreendeu a web ao contar que a apresentadora do programa 'Casos de Família', Christina Rocha, deu aulas para ele durante o maternal, em uma pré-escola na década de 1970.

A apresentadora, que cursou o magistério, foi citada após o ator ver uma foto de Christina Rocha com Fábio Porchat no Instagram. Com isso, Lúcio Mauro Filho contou sua lembrança. "Ela foi minha professora no maternal do Colégio Canarinhos Camaiore", revelou o ator.

"Pensei que você não lembrasse disso… Você era muito fofo", disse a apresentadora, feliz com a recordação. Após questionamentos dos seguidores sobre a veracidade do relato, Lúcio Mauro Filho afirmou que a informação era verdade. "Orgulho real", declarou.