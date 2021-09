Cantora publicou clique ousado - Reprodução/Instagram

Publicado 29/09/2021 08:44 | Atualizado 29/09/2021 08:54

Rio - A fase solteira parece ter feito bem para Simaria, da dupla com Simone. A cantora compartilhou através dos stories do Instagram alguns cliques usando dois modelos de lingeries pretas. As imagens foram tiradas em frente ao espelho de sua mansão.

Simaria anunciou sua separação do espanhol Vicente Escrig em agosto, após 14 anos de casados. Os dois são pais de Giovanna e Pawel.

Inclusive, Giovanna respondeu um seguidor da mãe, que pelas redes sociais questionou a cantora sobre "Como está sendo ser solteira?", e a pequena respondeu: "O que vocês acham? Feliz, né, gente!", disse nos stories de Simaria.