Ana De BiaseReprodução

Publicado 28/09/2021 20:45

Rio - Impossível falar em Ana de Biase e não se lembrar da "Salva-Vidas", personagem que a lançou para a fama no começo dos anos 2000 e integrava o elenco do "Caldeirão do Huck", na Globo. Para quem estava com saudade de ver a modelo na televisão, pode começar a comemorar.

É que, no mês que vem, a ex-assistente de palco de Luciano Huck, que está cursando Nutrição, estreia à frente do programa "Saúde & Aventura", na TV Capixaba, afiliada à Rede Bandeirantes, unindo os conhecimentos sobre alimentação e exercícios físicos.