Bianca Andrade e Fred - RODRIGO TREVISAN

Publicado 28/09/2021 17:51

Rio - Diversas celebridades desfilaram pelo tradicional Tapete Laranja do Meus Prêmios Nick. A 22ª edição da premiação será apresentada por Bianca Andrade e Fred, a partir das 20h na Nick e no canal oficial da Nickelodeon no YouTube.

O Tapete Laranja do maior evento infantil e teen da pay-tv recebeu nomes como Celso Portiolli, Dilsinho, Eliana, Enaldinho, Juju, Lucas Silveira, Manu Gavassi, Pequena Lô, Pietro Guedes, uJoãozinho, Vittor Fernando além, é claro, do casal de apresentadores.As categorias do MPN 2021 celebram as personalidades do momento e os favoritos da garotada na música, no entretenimento e mundo digital. Neste ano, a premiação conta com o total de 22 categorias, entre elas as novas: Challenge Hits do Ano, Challenger do Ano, Clipe do Ano, Criador Genial, Gamer MVP, Grupo Musical Favorito, Ícone Fashion, Ídolo Revelação, Instapets e Youtuber+Cool - novidades que prestigiarão as tendências do momento.