Publicado 28/09/2021 15:33

Rio - Titi Müller explodiu o fofurômetro das redes sociais, nesta terça-feira (28), ao compartilhar algumas fotos em que posa com seu filho, Benjamin, de 1 ano. Nas imagens, a apresentadora dá aulas para o primogênito no formato conhecido como "homeschooling", ou ensino domiciliar.

“Então, filho, como tio Carlos dizia, qualquer um que saiba alguma coisa da história sabe que grandes mudanças sociais são impossíveis sem o fermento feminino. E que últimas palavras são para tolos que não disseram o suficiente”, escreveu Titi na legenda dos cliques em que se diverte com o filho, que é fruto do casamento com o cantor Tómas Bertoni, de quem a apresentadora se separou recentemente.

Não demorou muito para que os seguidores da jornalista enchessem a publicação de elogios para a dupla. "Como essa relação é linda", declarou uma fã. "Muita fofura", comentou outra internauta. "Que lindos", acrescentou uma terceira.

