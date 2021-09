Claudia Raia participa do "Conversa com Bial" e revela detalhes de sua vida pessoal - Reprodução/TV Globo

Claudia Raia participa do "Conversa com Bial" e revela detalhes de sua vida pessoalReprodução/TV Globo

Publicado 28/09/2021 11:45 | Atualizado 28/09/2021 12:47

São Paulo - Claudia Raia é uma mulher que tem muita história para contar e que já viveu de tudo um pouco. Um exemplo disso é o conturbado casamento com Alexandre Frota, mas a atriz revelou mais uma história inusitada de seu passado. Em entrevista ao programa "Rock a 3", da rádio Kiss FM, ela contou que já fingiu desmaio em um motel para desistir de um encontro.

fotogaleria

"Já fingi desmaio no motel. Gosto de reparar os pés, mas marquei com o bofe na praia e ele não foi. Nos encontramos apenas à noite. Na hora que ele tirou o sapato no motel... Não tinha como, não dava", relembra.

A atriz recorda que fez uma cena e fingiu que estava passando mal para conseguir fugir daquela situação. "Pedi para ele me levar para casa. Nunca mais saí com o bofe", conta.

Atualmente, Claudia Raia é casada com Jarbas Homem de Mello e fala que não tem nenhum problema com os pés do marido. "Tem que cuidar dos pés. Pé não tem plástica. Então, têm que ter cuidado. O Jarbas tem um pé muito bonito, cuidado", diz.