Publicado 28/09/2021 18:57 | Atualizado 28/09/2021 19:02

Rio - Fãs de Anitta não ficaram muito satisfeitos com a lista dos indicados ao Grammy Latino 2021, divulgada nesta terça-feira (28). O nome da cantora não apareceu em nenhuma das categorias.

Apesar de ela ainda não ter lançado o tão aguardado álbum "Girl From Rio", seus seguidores fiéis criaram expectativas em relação ao single "Me Gusta", em parceria com Cardi B e Myke Towers. "Não é menosprezar ninguém, mas ver Anitta, Becky G, Natti Natasha e Tini sem indicação ao Grammy Latino depois de tudo que fizeram nesses últimos anos pela música latina e outros que nem se encaixam na premiação sendo indicados chega a ser um insulto, namoral", analisou um usuário no Twitter.

"Me gusta out do Grammy Latino, digo e repito, chacota! Um dos melhores e mais artísticos trabalhos feito pela Anitta, merecia pelo menos uma indicação", escreveu um fã na rede social.

Anitta ainda não se pronunciou sobre o anúncio desta terça. A lista deste ano traz nomes da música brasileira não apenas em categorias específicas de língua portuguesa, como também nas gerais, que são consideradas pelos críticos como as principais. Nana Caymmi concorre na categoria Álbum do ano, com seu último disco "Nana, Tom, Vinícius". Caetano Veloso e seu filho, Tom, estão na disputa pelo prêmio de Gravação do ano, pelo single "Talvez".

O terceiro destaque é para Giulia Be, que está cotada como um dos artistas para levar para casa o título de Revelação do ano. Além desses, outros brasileiros também marcaram presença na lista desse ano. Entre eles: Ivete Sangalo, Barões da Pisadinha, Marília Mendonça, Anavitória, Duda Beat e Vitor Kley.