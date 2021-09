Ao lado de Leo Picon e dos 'parças', Jade Picon assiste jogo de Neymar - Reprodução

Publicado 28/09/2021 21:11

Rio - Depois de desembarcar em Paris, a influenciadora Jade Picon foi curtir o jogo do PSG e prestigiar o craque Neymar na tarde desta terça-feira (28).

Acompanhada do irmão Leo Picon e de outros dois amigos, Jade surgiu nas arquibancadas do Parque dos Príncipes e gerou o maior burburinho na web sobre o suposto affair com Neymar.

A influenciadora teria ficado com o craque da Seleção Brasileira no início do mês, em uma festa da irmã de Neymar, logo após terminar o namoro com João Guilherme, filho de Leonardo. Agora, a musa aqueceu novamente os rumores com o possível "replay". "Calda vence", escreveu uma seguidora. "Vai dar namoro", observou outra.