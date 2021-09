Erasmo Viana - Reprodução

Erasmo VianaReprodução

Publicado 28/09/2021 21:33

Rio - Em conversa com Erasmo Viana em 'A Fazenda', Aline Mineiro disse que não gostou do jeito que o peão falou quando ela se dispôs a cuidar da vaca de chifres. A atriz explicou que a forma como Erasmo falou pareceu machista, como se apenas homens fossem capazes de cuidar do animal.

fotogaleria

"O que eu falei: 'tem que ter 'c**hão' pra fazer a vaca'. Se você fala assim pode parecer que o cara é machista, aquelas coisas assim. E a Lizi já deu aquele depoimento que me deixou bem surpreso e eu não sou machista de forma alguma", disse Erasmo.

"Por isso que eu estou conversando com você", explicou Aline. Então, Erasmo se explicou. "Tudo o que você faz a primeira vez, você não sabe o que faz. E eu tive medo. Na hora que você foi escolher, assim, eu tive medo. Eu falei: 'Você tem que ter coragem'. Não foi porque eu acho que só homem tem que fazer", justificou o influenciador fitness. "Eu quis expressar que você tem que ter coragem pra fazer".