Nego do Borel desabafa sobre saudades dos companheiros no reality 'A Fazenda 13'Reprodução/Instagram

Publicado 28/09/2021 14:53

Rio - Após ser expulso de "A Fazenda 13", Nego do Borel surgiu aos prantos em seus Stories do Instagram na madrugada desta terça-feira (28). O cantor desabafou sobre a saudade que sente dos ex-colegas de confinamento e citou Gui Araújo, Mussunzinho, Victor Pecoraro, Erasmo Viana e Tiago Piquilo como os companheiros que sente a falta.

"Nunca senti tanta saudade de homem, mano. Tanto homem junto. Eu tô com saudade do Gui, Mussunzinho, Vitão, Erasmo.. Eu tô com saudade dos cara, mano. Eu não aguento nem ver as fotos deles. O video do Tiagão chorando por causa de mim", lamentou o cantor.

Nego do Borel ainda confessou ter ficado surpreso com a reação dos peões à sua expulsão do reality show da Record. "Tipo assim, os caras entraram e foram orientados para não chegarem perto de mim e quando você vê que você chega no lugar e conquista a pessoa, mesmo com toda dificuldade", declarou. O artista foi retirado do reality rural após ser acusado de abusar sexualmente de Dayane Mello, enquanto ela estava bêbada.