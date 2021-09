Jaque Khury - Reprodução

Jaque KhuryReprodução

Publicado 28/09/2021 10:39 | Atualizado 28/09/2021 10:57

São Paulo - A ex-participante do Big Brother Brasil Jaque Khury afirma que faturou US$ 500, ou R$ 2.695, por um vídeo em que aparece depilando a axila. As imagens exclusivas foram publicadas por ela no OnlyFans. O app é o pioneiro a possibilitar que usuários remunerem criadores por conteúdo exclusivo. O aplicativo traz uma dúzia de categorias com vídeos como exercícios, cozinha, bem-estar e até comédia, segundo a agência de notícias Bloomberg.