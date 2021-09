Luiz Carlos Araújo - Reprodução Internet

São Paulo - As investigações sobre Luiz Carlos Araújo, que foi encontrado morto em seu apartamento, continuam e, segundo ex-companheiro do artista a uma amiga em comum, o ator havia se envolvido com tráfico de drogas.

No Boletim de Ocorrência registrado, foi encontrado uma substância em pó, na cor branca, com indícios de cocaína, no banheiro do apartamento do ator e na mesa da sala um elemento esverdeado, semelhante a maconha.

O ex-namorado do ator não quis gravar entrevistas, mas pessoas próximas alegaram que Luis não aparentava estar envolvido com tráfico.

O ex-casal estava junto há seis anos, mas o relacionamento chegou ao fim durante a pandemia do novo coronavírus.

Luiz Araújo foi encontrado morto no dia 11 de setembro, em São Paulo. Segundo a amiga dele, Marilice Cosenza, a causa da morte ainda não foi divulgada e a polícia investiga o caso. O artista ficou conhecido pelos seus trabalhos nos musicais "Lisbela e o Prisioneiro" e "Hoje é Dia de Maria" e na novela "Carinha de Anjo", que estreou em 2016.