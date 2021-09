R.Kelly - Reprodução

Publicado 27/09/2021 21:16

Rio - O cantor Robert Sylvester Kelly, mais conhecido como R.Kelly, 54, foi condenado por extorsão e tráfico sexual de mulheres e menores de idade. O cantor foi acusado com uma alegação de extorsão e oito alegações contra a Lei Mann, que proíbe o transporte de pessoas através de fronteiras estaduais para atividades sexuais fora da lei.

A avaliação da sentença foi feita por um júri federal composto por sete mulheres e cinco homens em Brooklyn, nos Estados Unidos, e o gabinete oficial confirmou a informação em um tweet. Para o julgamento, promotores federais chamaram 45 testemunhas, com 11 acusadores, sendo nove mulheres e dois homens.

R. Kelly foi considerado culpado de chefiar um esquema ilegal que traficava mulheres e menores de idade para a realização de atividades sexuais. Ele já havia sido acusado por má conduta sexual e também foi julgado por pornografia infantil, mas foi absolvido. O cantor é dono do hit “I Believe I Can Fly” e chegou ao auge do sucesso nos anos 90 e início dos anos 2000.