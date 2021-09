CAIO (RODRIGO LOMBARDI) - Globo/Mauricio Fidalgo

Publicado 27/09/2021 20:24

Rio - Ao dar de cara com os nomes de Dayane Mello e Nego do Borel nas redes sociais, seguidos de frases como "Estupro na Fazenda" e "Estupro na Record", Rodrigo Lombardi, que está no ar na reapresentação de "Verdades Secretas" e no júri do "The Masked Singer Brasil", ambos da Globo, usou o Twitter para se inteirar do assunto. "O que aconteceu, meu povo, na 'Fazenda', que todos estão comentando? Estou por fora", começou dizendo.

Depois, com a interação e a explicação dos usuários do microblog, ele fez uma nova publicação, afirmando que pessoas pensam que esse tipo de ato só ocorre quando há conjunção carnal e levantando algumas indagações. "Até quando mulheres serão abusadas, violentadas, mortas? Até quando irão romantizar a violência? Até quando vamos culpar a mulher por ser estuprada?", manifestou-o ator, que acabou recebendo elogios por seu posicionamento.

