Antonia Fontelle sai em defesa de Nego do Borel após expulsão de 'A Fazenda 13'Reprodução/Instagram

Publicado 27/09/2021 18:47 | Atualizado 27/09/2021 18:47

Rio - Assim como Nicole Bahls, Antonia Fontenelle também ficou ao lado de Nego do Borel. No sábado (25), quando começaram a surgir as primeiras notícias sobre a investigação e, na sequência, sobre a confirmação da expulsão por suspeita de ter tentado forçar sexo com Dayane Mello no programa "A Fazenda 13", da RecordTV, a apresentadora foi à internet protestar.

"Uma mulher que sofre um possível estupro não vai para a piscina nadar agarrada com o suposto estuprador. Contra fato não há argumentos. Muito alvoroço, muita falácia, muita biscoitagem, muita subcelebridade. Muito tudo", começou dizendo a comandante do "Na Lata" na legenda de uma imagem em que os peões aparecem juntos, após a modelo voltar de uma conversa com a produção.