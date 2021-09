Pocah e Carla Diaz - Reprodução

Publicado 27/09/2021 16:48

Rio - Carla Diaz acaba de lançar seu novo filme, 'A Garota que Matou os Pais' pelo Amazon Prime Video. No longa, que conta a história real sobre o assassinato de Manfred Albert von Richthofen e Marísia von Richthofen, Carla Diaz interpreta Suzane, a filha do casal e mandante do crime.

fotogaleria

Após assistir ao longa estrelado pela amiga, Pocah não perdeu a oportunidade de zoar sua colega de 'BBB 21'. Em um vídeo postado no Instagram, a cantora dançou ao lado da atriz ao som de 'Carinha de Psicopata'.

"Eu depois de assistir a menina que matou os pais.. @carladiaz minha amiga ENTREGOU TUDO na atuação desses filmes! quem já assistiu?", escreveu a funkeira na legenda.

Confira: