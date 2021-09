Atriz contou de forma descontraída que precisou ser internada - Reprodução

Atriz contou de forma descontraída que precisou ser internadaReprodução

Publicado 27/09/2021 15:47

Rio - Sophia Abrahão fez uma pegadinha com os seguidores ao anunciar sua internação, nesta segunda-feira (27). Através dos stories do Instagram, a atriz postou uma foto na cama de um hospital enquanto recebia soro. "Bem-vinda, minha bebê", brincou com os fãs.



fotogaleria

Após a brincadeira, que levantou as suspeitas dos seguidores sobre uma possível gravidez, Sophia Abrahão contou o real motivo da internação. "Não é nada, gente, é só um exame, uma endoscopia que eu vou fazer, só de check-up mesmo. Mas, eu não podia resistir a fazer essa brincadeira”, revelou.



Sophia Abrahão namora com o ator Sérgio Malheiros desde 2014, quando contracenaram na novela 'Alto Astral', da Rede Globo.