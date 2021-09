No 'Encontro', Joelma encerrou de vez os boatos de que estaria vivendo romance com fazendeiro - Reprodução/Globo

No 'Encontro', Joelma encerrou de vez os boatos de que estaria vivendo romance com fazendeiroReprodução/Globo

Publicado 27/09/2021 14:46

fotogaleria

"Até os meus amigos mais próximos acreditaram que era meu namorado. O povo quer mesmo me arranjar um par. Eu estou solteira e estou aberta a um novo relacionamento, sim, mas vou esperar que aconteça naturalmente. Quem sabe agora com tanta energia positiva?! Na hora certa vai aparecer uma pessoa especial, que tenha muito amor no coração", brincou a cantora durante a atração matinal.

A ex-vocalista da banda Calypso ainda revelou alguns detalhes por trás do videoclipe de "Sim", em que vive um romance fictício com Ewerton. "Eu não faria o clipe, seria um casal de atores, mas a minha equipe reforçou que seria melhor que eu estivesse à frente. O meu estilista, então, comentou que se fosse um anônimo causaria um burburinho maior. E causou mesmo. Mas o Ewerton tem namorada, gente", avisou. O fazendeiro também aproveitou o momento para assumir o relacionamento e se declarar para a amada em suas redes sociais

No "Encontro", Joelma ainda comentou a cena do beijo que troca com o fazendeiro no clipe. "Estava há quase três anos e meio sem saber o que era um beijo na boca. Foi só um selinho, mas confesso que fiquei nervosa", confessou. "O figurino de noiva também me deixou nervosa. É forte esse lance de casamento, né?! Até o Ewerton se emocionou quando viu o clipe. Ele chegou a chorar", revelou a cantora.